Ich kommuniziere mir die Welt, widdewidde wie sie mir gefällt (1)

So kommunizierte Baerbock am 16. Mai auf ihrer Instagram-Seite: „Wir haben in Deutschland Frieden, wir haben Freiheit. Wir haben vor allen Dingen Sicherheit. Jetzt haben viele von uns auf brutalste Weise zum ersten Mal in ihrem Leben erkennen müssen, dass diese Sicherheit keine Selbstverständlichkeit ist. Seit dem 24. Februar ist unsere Welt eine andere und die Bedeutung der NATO eine andere. Das Bündnis ist als unser gemeinsamer Schutzschirm wichtiger denn je."

Damit suggeriert sie, die NATO würde einer Masse von Leuten Frieden und Freiheit bringen. Ist nicht das Gegenteil der Fall?

Erstens: Die Massen in Deutschland haben heute bürgerlich-demokratische Rechte und Freiheiten mit Einschränkungen. Doch der NATO brauchen wir dafür nicht danken. Sie wurden vor allem von der Arbeiterklasse hart erkämpft.

Zweitens: Auch unser Frieden in Deutschland ist heute keine Selbstverständlichkeit und über Jahrzehnte von den werktätigen Massen, die keinen Krieg wollen, gegen die Imperialisten hart erkämpft. Dabei sind es die NATO und gerade die Grünen, die mit ihrer Weltkriegsvorbereitung jeden Frieden gefährden!

Drittens: Die NATO hier als gemeinsamen Schutzschirm darzustellen, ist dreist. Die NATO ist mitverantwortlich am Ausbruch des Ukrainekriegs und befeuert ihn ständig. Statt um unsere Sicherheit, geht es ihr um ihren imperialistischen Konkurrenzkampf.

Der NATO die Verantwortung für den Weltfrieden anzuvertrauen ist wie dem VW-Chef die Rettung der Umwelt anvertrauen, wie Feuer mit Spiritus löschen, wie 17-Minuten-Luftanhalten-Challenge: Kann nur schiefgehen!