Save the Date! Nationale Frauenversammlung wählt am Pfingstmontag deutsche Delegierte

Überall in Deutschland wird derzeit in örtlichen oder regionalen Vorbereitungsgruppen die 3. Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen in Tunis / Tunesien vorbereitet. Frauen und Mädchen von der Basis erarbeiten Workshops, sammeln Spenden, laden Frauen aus anderen Ländern ein, organisieren gemeinsam Flüge und Unterkünfte und freuen sich auf Tunesien!

Die Nationale Frauenversammlung hat die Aufgabe, die fünf Delegierten zu wählen, die die kämpferische Frauenbewegung aus Deutschland in Tunis vertreten. Die Europakoordinatorin Suse Bader wird Rechenschaft über die Arbeit der Koordinatorinnen ablegen und über den Stand der Vorbereitung in Tunesien und international berichten.

Natürlich gibt es auch viel Diskussionsbedarf: Die aktuelle Situation mit dem Krieg in der Ukraine und der Gefahr eines Weltkriegs macht Angst und beschäftigt viele. Die Weltfrauenbewegung übernimmt Verantwortung im Einsatz für den Weltfrieden. Ebenso die angespannte Lage vieler Frauen und Familien angesichts der massiven Preissteigerungen, wo vor Ende des Monats bei vielen schon das Portemonnaie leer ist. Bis hin zu den Auswirkungen von Corona, Kindererziehung, Gewalt gegen Frauen, Sexismus ... eine große Bandbreite von Themen, die auch auf die Weltfrauenkonferenz gehören.

Also, Frauen und Mädchen: Kommt zur Weltfrauenkonferenz und vorher zur Nationalen Frauenversammlung!

Wann und wo?

6. Juni 2022, 11 Uhr bis 16 Uhr Gelsenkirchen, Kultursaal in der Horster Mitte, Schmalhorststr. 1a.

Teilnehmerinnen melden sich bitte bis 1. Juni an: Beim Frauenverband Courage, courage-geschaeftsstelle@t-online.de

Unkostenbeitrag: 5 Euro, kleiner Imbiss ist extra.

Hier gehts zum Flyer für die Nationale Frauenversammlung

Hier zum aktuellen Flyer für die Weltfrauenkonferenz