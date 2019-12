Erneut gingen am 17. Dezember in Frankreich über 1,5 Millionen Menschen auf die Straße und der harte Streik gegen die Angriffe der Macron-Regierung auf die Renten hält an.

Die Mehrheit der Bevölkerung unterstützt den Kampf weiterhin. Ein Eisenbahner sagte gestern: "Und wenn ich Ostern immer noch streike - diese Reform nicht mit mir!"