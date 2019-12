In sämtlichen Krankenhäusern Nordirlands legten am Mittwoch, 18. Dezember, rund 20.000 Krankenpflegekräfte für 24 Stunden die Arbeit nieder, um gegen Niedriglöhne und Unterbesetzungen in den Krankenhäusern und bei den Ambulanzdiensten zu protestieren. Vorausgegangen waren bereits kürzere Protestaktionen in den vergangenen Wochen. Der Streik richtet sich gegen die Regierung in London, die gegenwärtig Nordirland direkt verwaltet. Die Löhne des Pflegepersonals liegen deutlich unter denen in anderen Landesteilen.