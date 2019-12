Gefährlicher Temperaturrekord

Am Freitag, den 20. Dezember, findet am Arbeitsgericht Düsseldorf (13 Uhr, Ludwig-Erhard-Allee 21) ein Kammertermin im Fall der Firma Kötter gegen ver.di statt. Hintergrund ist, dass die Firma Kötter den für den Betrieb zuständigen Gewerkschaftssekretär Özay Tarim der Verbreitung von Unwahrheiten bezichtigt. ver.di hatte in Flugblättern kritisiert, dass Beschäftigte im Rahmen der Tarifauseinandersetzung Anfang des Jahres von ihrem Grundrecht zu streiken abgehalten werden sollten. Durch Unterschriftenaktion hat Tarim große Solidarität unter anderem von Beschäftigten an den Flughäfen erfahren. Beschäftigte von Kötter haben sich auch öffentlich hinter Özay Tarim gestellt. Kötter will nun die Zusammenarbeit mit Betriebsrat und Gewerkschaft einstellen, was von diesen selbstverständlich nicht akzeptiert wird.