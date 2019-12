Arbeit bei McDonald's und Co führt in die Altersarmut

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) fordert von den Unternehmen in der Systemgastronomie, den rund 120.000 Angestellten in Deutschland mehr Geld zu zahlen. NGG-Vorsitzender Guido Zeitler sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung: "Wer bei McDonald's und Co arbeitet, soll sich von dem, was er dort verdient, auch eine Existenz aufbauen können und später eine ordentliche Rente beziehen. Derzeit bedeutet eine Beschäftigung in der Systemgastronomie den direkten Weg in die Altersarmut." Die NGG fordert einen tariflich festgeschriebenen Mindeststundenlohn von zwölf Euro. 80 Prozent der Beschäftigten verdienten weniger, so Zeitler.