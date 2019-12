CO2

Klimapaket der Bundesregierung auf Kosten der Steuerzahler

Können Menschen mit geringem Einkommen demnächst noch heizen? Beim Klimapaket in Deutschland wurde nach dem so gut wie gescheiterten UN-Klimagipfel in Madrid ein fauler Kompromiss zwischen Bund und Ländern gefunden. Der CO2-Preis soll deutlich höher ausfallen als bisher geplant - anstatt 10 Euro pro Tonne jetzt 25 Euro pro Tonne. Davon sind nicht nur die Kraftstoffe betroffen, sondern auch das Heizen mit Gas oder Öl.

Korrespondenz aus Bochum