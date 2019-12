VW

"Körperverletzung seit einem Jahr!"

"Seit einem Jahr weiß die Werksleitung (bei VW in Braunschweig, Anm. d. Red.) dass in den Übergängen von der Halle 30 nach draußen zum Teil 5 Zentimeter Absätze drin sind", stellt die Zeitung von Kollegen für Kollegen in den deutschen VW-, Audi, Porsche- und MAN-Werken "Vorwärtsgang" fest.

Aus Kollegenzeitung "Vorwärtsgang"