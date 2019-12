Streiks gegen Macrons Rentenpläne gehen weiter

Erneut gingen am 17. Dezember in Frankreich über 1,5 Millionen Menschen auf die Straße und der harte Streik gegen die Angriffe der Macron-Regierung auf die Renten halt an. Die Regierung hat in den Verhandlungen keinerlei nennenswerte Zugeständnisse gemacht. Am Donnerstag, 9. Januar, ist ein nächster Aktionstag geplant. Die Mehrheit der Bevölkerung unterstützt den Kampf weiterhin. Ein Eisenbahner sagte zu Freunden von der ICOR-Organisation UPML: "Und wenn ich Ostern immer noch streike - diese Reform nicht mit mir!"