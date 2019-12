Die Baumarktkette Hornbach hat in diesem Jahr das Silvesterfeuerwerk aus dem Programm genommen. Das Monopol erklärt das mit der abnehmenden Begeisterung der Menschen für die Knallerei am 31. Dezember. Tatsächlich sprechen sich mehr und mehr Menschen gegen Feuerwerk aus, da sie die Umweltaspekte wie Feinstaub in die Diskussion bringen. Allerdings macht der Anteil des Feinstaubs durch Feuerwerk an einem Tag im Jahr nur einen geringen Anteil aus.