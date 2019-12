„Unsere volle Solidarität gegen die faschistischen Angriffe"

Liebe Genossinnen und Genossen, wir senden Euch unsere volle Solidarität gegen die faschistischen Angriffen, die gegen Euch gerichtet sind. Faschisten kommen aus ihren Löchern und wagen es, wieder regelmäßig in mehreren Städten in Deutschland, in der Region und im Ruhrgebiet, wie auch in mehreren Städten Ostdeutschlands Präsenz zu zeigen. Sie wagen es, Euch anzugreifen und begehen seit einiger Zeit Verbrechen. Derzeit richten sie Angriffe gegen die Gesundheit und das Leben Eurer Genossen Aja Lenz und Dirk Willing! Dies ist eine ernste Bedrohung, die wir nicht ignorieren können. Wir verurteilen diese Handlungen nachdrücklich.

Diese Situation setzt sich leider immer mehr durch, auch in Frankreich, wo faschistische Gruppen aktiv sind und für die Bourgeoisie die Drecksarbeit machen. Faschistisches Handeln wäre in Deutschland - genau wie hier - ohne Duldung durch den Staat nicht möglich. . .

Der Kapitalismus in der Krise erfordert seine „Kettenhunde“ um seine Dominanz mit Brutalität aufrecht zu erhalten, weil die Massen eine alternative Gesellschaft suchen und dafür kämpfen. Faschisten greifen Eure Organisation an, weil sie ihren Feind kennen: Die revolutionäre Organisation, die gegen den Kapitalismus kämpft.

Indem sie euch angreifen, Genossen, weben sie euch einen Siegeskranz. Ihre Besessenheit, Euch zu schaden, ist ein Spiegelbild der Angst, die Ihr in ihnen weckt ... Lasst uns den Faschismus bekämpfen! Kämpfen wir gegen die Diktatur des Finanzkapitals in allen seinen Formen! Lasst uns auf dem Weg der sozialistischen Revolution voranschreiten, indem wir unsere Parteien aufbauen. Revolutionäre und unsere internationalistische Einheit! Genossen, Ihr seid nicht allein! Proletarier und Unterdrückte aller Länder, vereinigt euch! Unsere antifaschistischen und revolutionären Grüße!