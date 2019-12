Zwei Drittel aller Wohnungslosen sind Flüchtlinge

53 Prozent der Beschäftigten in Deutschland bekamen in diesem Jahr Weihnachtsgeld. 76 Prozent der Beschäftigten mit Tarifvertrag erhalten zum Jahresende eine Sonderzahlung - hingegen sind es nur 42 Prozent in tariflosen Betrieben. Zuletzt arbeiteten im Westen nur noch 56 Prozent, im Osten 45 Prozent der Beschäftigten in einem Betrieb mit Tarifvertrag. In Branchen mit hohem Frauenanteil wie dem Einzelhandel ist die Tarifbindung in den letzten Jahren besonders stark zurückgegangen. Vollzeitbeschäftigte werden zu 56 Prozent mit einer Sonderzahlung bedacht, Teilzeitbeschäftigte zu 45 Prozent. 50 Prozent der Frauen bekommen Weihnachtsgeld (55 Prozent Männer). Ein Grund mehr, den Kampf um höhere Löhne und Tarife mit der Durchsetzung einheitlicher Tarifverträge in allen Branchen und Betrieben zu verbinden.