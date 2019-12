Angeklagter versucht, das Opfer zum Täter zu machen

Etwa 50 Prozessbesucherinnen und -besucher, die sich solidarisch mit Seda zeigten, hielten - trotz heimischem vorweihnachtlichem Trubel - vor dem Landgericht in Essen im Vorfeld der Verhandlung gegen den Attentäter, der sie fast getötet hätte, eine Kundgebung ab. Es waren Mitglieder von sieben Organisationen anwesend: Vom Alevitischen Verein, von ver.di, vom Frauenverband Courage, dem Freundeskreis Seda, von Solidarität International, vom Jugendverband REBELL, von der Kinderorganisation ROTFÜCHSE und von der MLPD.

Volle Solidarität mit Seda

Alle einte der Wille, Seda, die selber an diesem Prozesstag nicht anwesend sein konnte, ihre Solidarität und Unterstützung zu versichern. Monika Gärtner-Engel - die noch als Stadtverordnete den Fall an die Öffentlichkeit gebracht hatte - orientierte darauf, dass der Täter, Faruk P., mit Sicherheit versuchen würde, eine Anklage wegen versuchtem Totschlags anstatt einer Mordanklage zu erreichen. Hier gilt ein niedrigeres Strafmaß und vor allem würde er sich damit vom Vorwurf eines Mordversuchs freibekommen.

Empörendes Lügengebäude des Täters

Was dann allerdings im Gerichtssaal folgte, war eine einzige empörende Provokation seitens des Angeklagten. Faruk P. versuchte nicht nur, seine Tat als die eines an Schizophrenie erkrankten Menschen darzustellen. Er stellt vielmehr die Tatsachen demagogisch auf den Kopf und versuchte, Seda als Täterin darzustellen, die schlussendlich selber schuld an allem sei. Sie hätte versucht ihn krank zu machen, und habe Lügen über ihn verbreitet. An einen Angriff seinerseits mit dem Messer könne er sich nicht erinnern. Das Publikum war aufgrund dieser unverschämten Verdrehung der Tatsachen hell empört. Allerdings verstrickte sich Faruk P. in seinem üblen Vortrag immer wieder in Widersprüche.

„Der glaubt doch nicht tatsächlich, dass ihm das irgendjemand glaubt. Der versucht doch nur, sich irgendwie aus der Schusslinie zu bekommen“, so eine aufgewühlte Prozessbesucherin nach der Verhandlung. "Das ist doch widerlich, wie dieser Mensch versucht, sich hier rauszureden. Er hat eiskalt versucht Seda zu töten und erklärt jetzt hier, dass er sich daran nicht erinnern kann. Das ist doch blanke kalkulierte Absicht."

Carmen Dachner vom Frauenverband Courage erklärte: „Er geht sehr abgebrüht vor. Er hat dreist gelogen. Seda braucht weiterhin die Solidarität von uns allen und es braucht auch über diesen Fall hinaus eine breite Bewegung, damit keine weitere Frau mehr so etwas mitmachen muss." Die fünf anwesenden Frauen des Alevitischen Vereins erklärten, beim nächsten Prozesstermin möglichst mit noch mehr Mitgliedern ihres Vereins teilzunehmen. Mit der Absprache, am nächsten Prozesstermin, der am 14. Januar, um 9.15 Uhr, im Saal 290 der Landgerichts Essen, Zweigertstraße 52, 45130 Essen stattfinden wird, noch zahlreicher die Solidarität mit Seda gegen Faruk P. zu demonstrieren, und sie so zu stärken, gingen die Unterstützerinnen und Unterstützer auseinander.