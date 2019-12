Brexit-Deal beschlossen - startet Großbritannien nun ins "goldene Zeitalter"?

Danach verabschiedete das Unterhaus mit großer Mehrheit den von Premierminister Boris Johnson mit der EU ausgehandelten Brexit-Deal. Damit tritt Großbritannien am 31. Januar aus der EU aus.

Geregelter Brexit in trockenen Tüchern?

Tatsächlich ist Boris Johnson nun das gelungen, woran seine Vorgängerin Theresa May scheiterte. Der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier und verschiedene Börsenspekulanten jubeln, dass nun endlich Klarheit herrsche. Dies ändert nichts an der damit verbundenen Schwächung des imperialistischen Staatenbündnisses, worüber in Teilen des allein herrschenden internationalen Finanzkapitals weiterhin großes Wehklagen herrscht.

Auch mit der von Altmaier und Co. begrüßten Klarheit ist es nicht allzu weit her. Steht es doch in den Sternen, ob es in der Übergangsfrist - die vom 1. Februar bis zum 31. Dezember 2020 geht - gelingt, das als Ersatz für die Mitgliedschaft geplante Freihandelsabkommen mit Großbritannien auszuhandeln. Darin sollen neben wirtschaftlichen Fragen auch Sozial- oder Umweltstandards geregelt werden.

Die britische Regierung hat beschlossen, dass es einen „harten Brexit geben wird, wenn bis zum 31. Dezember 2020 kein Freihandelsabkommen steht". Johnsons Kalkül ist, durch diese Drohung ein für Großbritannien günstigeres Abkommen auszuhandeln.

"Goldenes Zeitalter"?

Johnson hat für Großbritannien nun ein „goldenes Zeitalter“ angekündigt. Das verspricht sich der britische Imperialismus durch die Unabhängigkeit von der EU und durch ein engeres Bündnis mit dem US-Imperialismus, mit dem ebenfalls ein Freihandelsabkommen abgeschlossen werden soll.

Johnson kündigte in seiner Rede an: "Wir können Freihandelsabkommen mit den blühenden Märkten der Welt abschließen, das konnte seit 46 Jahren keine Regierung mehr." Von welchen "blühenden Märkten" träumt der Mann? Die begonnene Weltwirtschaftskrise geht unter anderem mit der weltweiten Verengung der Märkte - gerade auch in neuimperialistischen Ländern wie China, Brasilien und der Türkei - einher.

Nicht viel anders verhält es sich mit seiner Demagogie bezüglich der kleinen und mittleren Bauern sowie Fischer. Dazu tönte Johnson: "Wir können aus der gemeinsamen Agrarpolitik aussteigen, die unsere Landwirte so oft frustriert und überfordert hat, wir befreien unsere Fischereiindustrie aus den verworrenen Fangnetzen der überkommenen Quotensysteme."³

Umweltzerstörung, Bauernsterben und Angriff auf Arbeiterrechte gehen weiter

Die bisherigen Quotensysteme der EU haben tatsächlich Tausende kleine Fischer arbeitslos gemacht und ganze Fischbestände an den Rand des Aussterbens gebracht. Der nun zu erwartende verschärfte Konkurrenzkampf wird erst Recht auf Kosten der kleinen Fischer, der Umwelt und der neokolonial abhängigen Länder gehen. Das gleiche gilt für das Bauernsterben. Dieses wird nach dem EU-Austritt gesetzmäßig weitergehen, da die beherrschende Stellung der Agrarmonopole als eigentliche Ursache in keiner Weise angetastet wird.

Johnsons Erklärung orientiert auch darauf, dass Großbritannien nur dann eine Chance im internationalen Konkurrenzkampf hat, wenn erkämpfte Standards auf den Stand von vor Jahrzehnten zurückgeworfen werden. So ist im neuen Vertrag die bisher festgehaltene Anlehnung von Arbeiterrechten an die der EU völlig gestrichen.

Johnson wird soziale Hoffnungen nicht einlösen

Viele Arbeiterinnen und Arbeiter, die seit Jahrzehnten die sozialdemokratische Labour-Partei wählten, blieben der Wahl fern oder wählten diesmal mit Schmerzen im Bauch die Konservativen. Viele hatten die Hinhaltetaktik beim Brexit satt, die sich kaltschnäuzig über den erklärten Mehrheitswillen beim Referendum von 2016 hinwegsetzte. Doch der britische Imperialismus wird ihre Hoffnungen auf eine Verbesserung der Lage nicht einlösen.

Auch Johnsons Expansions-Fantasien sind auf Sand gebaut. Das in Schottland anvisierte Referendum zur Abspaltung von Großbritannien könnte aus dem "Empire" möglicherweise ein "Kleinbritannien" machen.

Die Communist Party of Great-Britain (Marxist-Leninist) schreibt auf ihrer Homepage: „Selten hat die britische Öffentlichkeit mit geringerem Enthusiasmus oder Interesse an der ... Wahl teilgenommen. Warum? Vor allem, weil unser Vertrauen und unser Glaube an die Aussagen britischer bürgerlicher Politiker ... so niedrig ist wie nie zuvor.“⁴

Internationaler Zusammenschluss der Arbeiter gefragt

Ob mit oder ohne Brexit, ob in- oder außerhalb der EU - die Arbeiter müssen sich international zusammenschließen, um der Erpressung zur gegenseitigen Verschlechterung ihrer Rechte und Arbeitsbedingungen wirksam begegnen zu können. Nur so können sie selbst in die Offensive gehen und ihre Kämpfe zur Schule des gesellschaftsverändernden Kampfs machen.

Ihre Perspektive besteht weder im Ausbau der imperialistischen EU noch im Zurück zur nationalstaatlichen Abschottung. Sie besteht im Vorwärts zu vereinigten sozialistischen Staaten der Welt, in denen die Völker der Welt zum gegenseitigen Nutzen zusammenarbeiten werden.