Russland

Kommunisten der RKRP ehren den 140. Geburtstag Stalins

Am 21. Dezember haben Aktivisten der RKRP (Russische kommunistische Arbeiterpartei) und von ROT FRONT (Russische vereinigte Front der Arbei) in Leningrad (Sankt Petersburg) Blumen an der Triumphsäule und in der Metro-Station Ploschtschad Wosstanija (Platz des Aufstands) niedergelegt.

Korrespondenz aus St. Petersburg