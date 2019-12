Medien und ihre Auswirkungen auf den Fremdenhass

Das Thema ist präsent seit der Kölner Silvesternacht 2015/2016. Seitdem sind Medien in Deutschland verstärkt dem Vorwurf ausgesetzt, sie würden Straftaten von Eingewanderten und Geflüchteten verschweigen oder verharmlosen. Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) kündigte an, häufiger auf die Herkunft zu verweisen. Das solle aber eher beiläufig sein und mit dem Ziel, eine Überbetonung der Nationalität zu vermeiden ...



Doch wie sieht es heute aus? Hierzu gibt es eine neue Untersuchung der Hochschule Macromedia, die der Autor Thomas Hestermann verfasste. Im Jahr 2019 verweist jeder dritte Fernsehbeitrag und fast jeder zweite Zeitungsbeitrag über Gewaltkriminalität auf die Herkunft der Tatverdächtigen. In der Fernsehberichterstattung hat sich der Anteil, verglichen mit 2017, fast verdoppelt: ... Vor der Kölner Silvesternacht spielte die Herkunft von Tatverdächtigen in der TV-Berichterstattung praktisch keine Rolle.

Verzerrung der statistischen Daten

Die Herkunft wird aber vor allem dann genannt, wenn die Tatverdächtigen Ausländer sind. „Die Berichterstattung kehrt die Erkenntnisse der Polizei komplett um“, schreibt Hestermann. Ausländische Tatverdächtige werden in Fernsehberichten 19-mal so häufig erwähnt, wie es ihrem statistischen Anteil entspricht. In Zeitungsberichten sind sie sogar 32-fach präsent.

Die Verzerrung der statistischen Daten werde insbesondere am Beispiel sogenannter Messerdelikte deutlich. Laut einem Lagebild der saarländischen Polizei sind rund 70 Prozent solcher Delikte Deutschen anzulasten: Die häufigsten Vornamen der Tatverdächtigen sind Michael, Daniel und Andreas. „Im deutschen Fernsehen dagegen heißen die Messerstecher Sayed, Alaa oder Ahmad“, schreibt Hestermann. Handelt es sich um deutsche Gewalttäter, werde die Herkunft in kaum einem der untersuchten Fernseh- und Zeitungsbeiträge erwähnt.1