Politische Unterdrückung von Zozan: Keine darf alleine stehen!

Sie hat schon öfter bei Solidaritätskundgebungen für Rojava in Duisburg, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen gesprochen. Dabei wandte sie sich insbesondere gegen den faschistischen "Islamischen Staat", hob die Errungenschaften für die Frauen in der Rojava / Nordsyrien hervor. Der Staatsschutz nahm sie ins Visier und hat ein Verfahren eingeleitet, ihr die dreizehnjährige Tochter unter dem Vorwand der „Kindswohlgefährdung“ wegzunehmen. Das wurde inzwischen auf alle fünf Kinder ausgeweitet. Die Tochter selbst ist aktiv in der Fridays-for-Future-Bewegung.

Begründet wird die Initiative des Staatsschutzes unter anderem mit der Nähe von Zozan zur kurdischen Befreiungsbewegung. Damit soll sie eingeschüchtert werden und ihre Aktivitäten für die kurdische Befreiungsbewegung, die Rechte der Frauen und für Rojava kriminalisiert werden. Aufgrund einer breiten Solidaritätsbewegung musste der Gerichtstermin, der darüber entscheiden soll, verschoben werden. Der neue Verhandlungstermin ist am 22. Januar um 9 Uhr beim Familiengericht in Oberhausen.

"Wer zurück will, der muss erst mal an uns vorbei!"

Mit diesen Worten endet die auf dem 12. Frauenpolitischen Ratschlag initiierte Erklärung „Es ist der kleinste, aber ein dringend notwendiger gemeinsamer Nenner!“

Diskutiert breit mit allen Frauen darüber, wie hier eine breite und organisierte Bewegung gegen die faschistische Tendenz - ausgehend von Frauen geschmiedet werden kann. Fördert in den Städten den Aufbau der Frauenplattform des Internationalistischen Bündnisses!

Kommt zur Protestkundgebung!

Wichtig ist auch, gemeinsam zur Protestkundgebung vor dem Prozess am 22. Januar zu kommen. Keine darf alleine stehen! Dazu gehört auch die Unterstützung aller Proteste und Prozesse gegen Stalker, Morde sowie Mordversuche gegenüber Frauen.