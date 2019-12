Protest gegen neu nominierten Premierminister

Am 10. Dezember hat der Volksrat der Aramäer aus Österreich an der Kundgebung LICHTERMARSCH für verfolgte Christen in Wien teilgenommen und eine Rede gehalten. Die Genossen vom Volksrat der Aramäer aus Österreich haben über die politische Situation der christlichen Aramäer in der Türkei und in Nordsyrien geredet. Es wurde betont, dass die Türkei als faschistischer Staat bewusst aktive politische Aramäer verfolgt, und dass die faschistische türkische Führung bestrebt ist, das christliche Volk der Aramäer zu assimilieren. Damit soll seine Existenz als Volk mit einer eigenständigen Kultur und Geschichte vernichtet werden.