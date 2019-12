Protest in Essen-Steele - großes Interesse an antifaschistischer Aufklärung

Nach dem brutalen Vorgehen der Polizei am vergangenen Donnerstag gegen Antifaschisten in Essen-Steele zur Durchsetzung der faschistischen Aufmärsche der „Steeler Jungs“ fand am Samstag eine erfolgreiche Protestkundgebung des Internationalistischen Bündnisses zur Information statt. Der Steeler Wochenmarkt war voller Menschen. Die Kundgebung traf auf großes Interesse, Trauben von Menschen hörten über längere Zeit aufmerksam zu.

Am offenen Mikrofon entfalteten wir ein Feuerwerk an Argumenten, mit denen nicht nur nachgewiesen wurde, dass die Bezeichnung "Steeler Jungs" völlig verharmlosend ist und es sich im Kern um Aufmärsche faschistischer Kräfte handelt. ... Wir machten auch deutlich, welche Ideologie sie vertreten und wie mit ihr im Dienste der großen Konzerne Arbeiter und arme Rentner gegen Migranten und Flüchtlinge aufgebracht werden sollen. ...

Viele schüttelten den Kopf über die Kriminalisierung der Antifaschisten, "so weit ist es schon gekommen." Sie sagten: „Es wird höchste Zeit, endlich richtig dagegen vorzugehen!“ und fragten: „Was kann ich tun?“ ... Natürlich merkten wir in den zahlreichen Gesprächen auch eine Wirkung der rassistischen Hetze. So sagten Einzelne: „Ich bin gegen Ausländer“ oder: „Die „Steeler Jungs tun doch nichts“, während gerade migrantische Kolleginnen und Kollegen im Stadtteil über wachsende rassistische Anmache und Drohungen berichteten.

Wir informierten auch breit über den Mordanschlag auf Aja Lenz und Dirk Willing. Viele Flugblätter wurden übergeben, Broschüren der MLPD gegen die AfD gegen Spende abgegeben und eine ganze Reihe trugen sich in die Listen zur Mitarbeit im Bündnis ein. Das von einer Musikgruppe gesungene italienische Partisanenlied "Bella ciao" hallte über den Platz und erfreute viele Zuhörer.

Die Aktion erregte viel Aufmerksamkeit und war ein weiterer wichtiger Erfolg des antifaschistischen Widerstands. Alle Teilnehmer einte der Wille, jeden Donnerstag zu protestieren, bis die faschistischen Aufmärsche gestoppt sind.

Ganz im Gegensatz zu der sehr aufgeschlossenen Stimmung unter den Menschen stand das Verhalten der Polizei. ... Das Polizeipräsidium untersagte einem Antifaschistischen die Leitung der Kundgebung, da gegen ihn wegen des Protestes am Donnerstag ein Strafverfahren eingeleitet worden sei. Als Yazgülü K. als Anmelderin der Kundgebung im Gespräch mit dem uniformierten Einsatzleiter der Polizei mitteilte, sie selbst habe die Leitung, mischte sich aggressiv eine zivil gekleidete Person ein.

Trotz Aufforderung teilte sie keinen Namen mit und erklärte, sie sei der „Staatsschutz“. Sie verbiete die Leitung der Kundgebung auch durch Yazgülü K. Gegen sie sei auch wegen der antifaschistischen Proteste am 19. Dezember ein Strafverfahren wegen Widerstandes eingeleitet worden. ... Durch Kriminalisierung und verfassungswidrige Vorverurteilung durch den anonymen „Staatsschutz“ sollen so Antifaschisten rechtlos gestellt und ihnen grundlegende demokratische Rechte und Freiheiten entzogen werden. Damit wird die geltende Unschuldsvermutung mit Füßen getreten!

Diese Kriminalisierung und Vorverurteilung der Antifaschisten durch die Essener Polizei wird das Internationalistische Bündnis weiter bekanntmachen, dagegen protestieren und es bekämpfen. Keinen Fußbreit den Faschisten!