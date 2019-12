Rebellion ist gerechtfertigt – gib Antikommunismus keine Chance!

„Wir wollen an diesem Wochenende wieder zusammen kämpferisch in das neue Jahr starten, der Revolutionäre Lenin, Liebknecht und Luxemburg gedenken und ihr Anliegen, die Befreiung der Menschheit von kapitalistischer Ausbeutung und Unterdrückung, weitertragen.

2020 jährt sich der Kampf der Roten Ruhrarmee gegen den faschistischen Kapp-Putsch zum 100. Mal. Damals verhinderten Kommunisten, Sozialdemokraten und Gewerkschafter gemeinsam, dass schon 13 Jahre vor Hitler Faschisten an die Macht kamen. Wichtig war dafür der Generalstreik, der auch heute bekannt ist … Angesichts akuter faschistischer Tendenzen heute sind diese Lehren von grundlegender Bedeutung!

Die Rebellion der Jugend ist im vergangenen Jahr erwacht wie lange nicht mehr. Bei Fridays for Future in der Umweltbewegung, im Kampf gegen faschistische Umtriebe und das Erstarken der AfD, in der Solidarität mit Rojava und an anderen Stellen. Es entwickelt sich eine antikapitalistische Tendenz, zu der MLPD und REBELL mit systematischer Kleinarbeit über Jahrzehnte beigetragen haben ...

Der REBELL organisiert das LLL-Wochenende folgendermaßen: Am Samstag gemeinsame Anreise, Stadtführung, große Abendveranstaltung mit Rede, Konzert und Party und gemeinsamer Übernachtung (bringt Schlafsack und Isomatte mit). Am Sonntag findet dann die Demo statt, bei der wir mit dem Internationalistischen Bündnis einen kämpferischen Block organisieren. Anschließend Kranzniederlegung und Abschlusskundgebung. Anschließend Abreise.

Meldet euch bei eurer örtlichen REBELL-Gruppe an. Oder in der Geschäftsstelle des REBELL:

