Solidarität gegen Mordanschlag und Polizeigewalt in Essen

Solidarität mit Aja Lenz und Dirk Willing¹

Die MLPD Attendorn erklärt sich solidarisch mit Aja Lenz und Dirk Willing: „Liebe Aja, lieber Dirk! Die Feiglinge, die euch am Auto die Räder zerstochen haben, sollen sich nur nicht einbilden, dass sie euch herausgreifen und unsere Einheit gegen die Faschisten brechen können. Wer einen von uns angreift, greift alle an. Jedem, der Faschisten ‚machen lässt‘, sie wählt oder sonst wie unterstützt, kann hier wieder sehen, mit wem er sich einlässt. Die MLPD-Gruppe Attendorn/Sauerland steht jedenfalls hinter euch und beobachtet genau, ob die Behörden die Täter verfolgen und zur Rechenschaft ziehen.“

„Wir begrüßen Euer richtiges Vorgehen“

Die MLPD Halle an der Saale schreibt an Gabi Fechtner und die von Polizeigewalt betroffenen Antifaschistinnen und Antifaschisten:² "Wir … begrüßen Euer richtiges Vorgehen. Denn wir denken, dass Ihr genau das Richtige tut, angesichts der Rechtsentwicklung der Regierung und der wachsenden faschistischen Gefahr in unserem Land.

Auch wenn man das auch bei Euch bestimmt nicht über jeden einzelnen Polizisten so sagen kann, aber der Staatsapparat hat auch in Essen mal wieder gezeigt, wo er steht. Wer Faschisten schützt, verstößt immer noch gegen das geltende Grundgesetz in der Bundesrepublik Deutschland. Wer im gleichen Atemzug antifaschistischen Protest verbietet und die Straße freimacht für die Faschisten, hat sich als Hüter von Ordnung und Sicherheit für die Bevölkerung völlig diskreditiert.

Wir erklären uns mit Euch mutigen Kämpfern gegen die faschistische Gefahr solidarisch und verurteilen auf das Schärfste den gewaltsamen Angriff der Polizei gegen die Parteivorsitzende der MLPD, Gabi Fechtner, die hierbei, wie weitere Eurer Mitstreiterinnen und Mitstreiter, Verletzungen erlitt ...“