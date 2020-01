Auf zu Lenin-Liebknecht-Luxemburg!

Und weiter: "Wir freuen uns auf eine tolle Stadtführung zu den Lehren aus dem erfolgreichen Kampf der Roten Ruhrarmee gegen den Kapp-Putsch 1920. Aufgrund einer akut faschistischen Tendenz ist es besonders wichtig, aus der erfolgreichen proletarischen Einheitsfront damals zu lernen." Siehe dazu auch den neuen Flyer zu den Veranstaltungen im Februar und März. Treffpunkt für die Stadtführung ist am 11. Januar um 14.30 Uhr am Kanzleramt in Berlin, Wiese vor dem Haupteingang.

Um 18.30 Uhr ist Einlass zu unserer Veranstaltung „Gib Antikommunismus keine Chance“ (Raum wird morgen veröffentlicht).

Am Sonntag, dem 12. Januar 2019, startet um 10 Uhr die Demonstration am Frankfurter Tor. Am Gedenkfriedhof machen wir dann um ca. 12.30 Uhr unsere Abschlusskundgebung. Um 14 Uhr fahren die Busse zurück.

Meldet euch für die Anreise mit dem Bus, aber auch bei Teilnahme ohne Busanreise, z.B. für die Stadtführung, Übernachtung usw. in unserer Geschäftsstelle an bis kommenden Montag, dem 6. Januar 2020, um 12 Uhr:

Schmalhorststraße 1c

45899 Gelsenkirchen

Tel.: 0209 955244

E-Mail: geschaeftsstelle@rebell.info).



Gib Antikommunismus keine Chance – Rebellion ist gerechtfertigt!

