Erfolgreicher Kampf ums Wasser

In der Woche vor Weihnachten führten Mitglieder der unabhängigen Bergarbeitergewerkschaft der Ukraine in verschieden Städten Protestaktionen durch. In der Hauptstadt Kiew zog eine Demonstration vor das Parlament. Sowohl die staatlichen wie private Zechen sind mit den Lohnzahlungen im Rückstand. Am 19. Dezember billigte das Kabinett eine erste Teilzahlung an die Kumpel.