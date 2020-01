Erneut eine Million bei Protesten in Hongkong

In Österreich und Spanien haben sich führende Vertreter der bürgerlichen Parteien nach den jeweiligen Neuwahlen auf Regierungskoalitionen geeinigt. In Österreich wollen Ex-Kanzler Sebastian Kurz (FPÖ) und Grünen-Chef Werner Kogler erstmals eine schwarz-grüne Koalition auf Bundesebene bilden. Die Herrschenden in Deutschland erhoffen sich davon auch Signalwirkung für zukünftige Regierungskonstellationen hierzulande. In Spanien einigten sich die sozialdemokratische PSOE unter Ministerpräsident Pedro Sánchez und die als links geltende Unidas Podemos auf eine Minderheitsregierung, die auf Unterstützung oppositioneller Parteien wie der katalanischen ERC (Republikanische Linke Kataloniens) angewiesen wäre.