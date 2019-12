Hermann L. Gremliza gestorben

Auch nach dem Ende der zuletzt bürokratisch-kapitalistischen DDR (die „Konkret“ teilweise mitfinanziert hat) und dem Zusammenbruch der Sowjetunion erkannte und kritisierte er keineswegs den Verrat am Sozialismus durch die dort herrschenden bürokratisch-kapitalistischen Machthaber.

Vorreiter liquidatorischer Kräfte

Stattdessen wurde er zum Vorreiter der heute gegen die MLPD agierenden liquidatorischen Kräfte. Ihre Kritik an der Losung „Nie wieder Deutschland“, die 1990 von kleinbürgerlichen Linken gegen die deutsche Wiedervereinigung aufgestellt worden war, veranlasste Gremliza, die MLPD mit den Faschisten gleichzustellen: „Soweit sind sie also schon, daß sie ein Nazilied nach der Melodie der Internationale anstimmen“, schrieb er in „Konkret“ (siehe ROTE FAHNE 48/1990).

Im folgenden teilte er die haltlosen Vorwürfe der „Antideutschen“, die der MLPD und anderen linken Kräften „Antisemitismus“ vorwerfen, weil sie den Kampf der Palästinenser gegen die imperialistische Politik Israels unterstützen.