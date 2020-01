ICOR und ILPS geben Startschuss für antiimperialistische Einheitsfront

Mit einem Aufruf und einem Vorschlag für Regeln geben sie damit den Startschuss für die Schmiedung dieser Einheitsfront. In einem intensiven Diskussionsprozess einigten sich die beiden größten internationalen Zusammenschlüsse revolutionärer und antiimperialistischer Organisationen auf die nun veröffentlichten Dokumente. Diese werden ab jetzt auf der ganzen Welt verbreitet, um zahlreiche weitere Mitstreiter zu gewinnen.



Im Aufruf heißt es: „Der zwischenimperialistische Konkurrenzkampf verschärft sich. Alle imperialistischen Mächte drängen aggressiv vor im Kampf um die Vorherrschaft über billige Rohstoffquellen und Arbeitskräfte, Märkte, Investitionsfelder und Einflusssphären. Es tobt unter den imperialistischen Großmächten ein erbitterter Kampf um die Neuaufteilung der Welt. Die Weltkriegsgefahr wächst.

Die Zeit ist reif für eine Kraft, die sich diesem imperialistischen Weltsystem organisiert und mit wachsender Vereinheitlichung entgegenstellt Aufruf von ICOR und ILPS

Neue Mächte sind hervorgetreten, während andere zurückfallen. Das ist das Gesetz der ungleichmäßigen Entwicklung. Unausweichliche Folge ist unter den Verhältnissen des Imperialismus die unerbittliche Konkurrenz unter den imperialistischen Mächten. Einig sind sie sich allein in ihrer Ausbeutung und Unterdrückung des Proletariats und der Menschen der Welt, also ihrer Feindschaft gegenüber dem Befreiungskampf der ausgebeuteten und unterdrückten Massen, besonders der revolutionären Arbeiterklasse und der revolutionären Parteien der Welt.



In diesem Zusammenhang ist die Zeit reif für eine Kraft, die sich diesem imperialistischen Weltsystem organisiert und mit wachsender Vereinheitlichung entgegenstellt: in einer antiimperialistischen Einheitsfront gegen imperialistische Ausplünderung, neoliberale Zwangsmaßnahmen, Staatsterrorismus, Rassismus, Faschisierung, ausländische Militärintervention, Subversion und Aggressionskriege – für nationale und soziale Befreiung, Demokratie, Freiheit und Sozialismus! Es ist an der Zeit, dass das unterdrückte Proletariat und die Völker dieser Welt sich mit ihren spezifischen und nationalen Bewegungen einreihen in diese gemeinsame, wachsende und zukunftsweisende, weltumspannende Bewegung.“

Jetzt weitere Organisationen und Zusammenschlüsse gewinnen

Damit sind nun alle antiimperialistischen Parteien, Organisationen, Bündnisse, Initiativen und Einzelpersonen aufgefordert, ihre Beteiligung am Aufbau der internationalen antiimperialistischen Einheitsfront zu klären und zu dessen Gelingen beizutragen. Im Mittelpunkt steht dabei die Gewinnung weiterer Organisationen bzw. Zusammenschlüsse.

Koordinierendes Gremium der antiimperialistischen Einheitsfront ist ein Konsultativkomitee, welches sich für eine erste Phase von sechs Monaten aus Vertretern von ILPS und ICOR zusammensetzt. Es koordiniert die Arbeit zum Aufbau der antiimperialistischen Einheitsfront und lädt aktiv weitere Organisationen und internationale Zusammenschlüsse ein. Sie haben auch die Möglichkeit, Verbesserungsvorschläge zu den beiden Dokumenten einzureichen und sich für die Mitarbeit im Konsultativkomitee zu bewerben.

Jeder, der den Aufruf und die Regeln der antiimperialistischen Einheitsfront anerkennt, kann sich daran beteiligen. Auf einem internationalen Forum Ende Mai werden die Dokumente und die weitere Arbeit diskutiert.

Bedeutender Schritt der Vereinheitlichung der fortschrittlichen Kräfte

Mit dieser Initiative wurde ein bedeutender Schritt der Vereinheitlichung der fortschrittlichen Kräfte gegangen, der angesichts der internationalen Rechtsentwicklung der Regierungen und der bürgerlichen Parteien dringend notwendig ist.

Der Aufruf und die Regeln für die internationale antiimperialistische Einheitsfront können in Kürze - zunächst in englischer Sprache - auf der ICOR-Website heruntergeladen werden.