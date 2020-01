FFF startet erfolgreich ins neue Jahrzehnt

„Trotz Neujahr, Kälte und Nässe haben wir eine gute Aktion auf die Beine gestellt“, bringt es die FFF-Aktivistin Mara (18) auf den Punkt.

Wir haben bereits ein Jahr Kampf für die Rettung der Umwelt hinter uns. Aber wie die katastrophalen Ergebnisse der Klimakonferenz in Madrid und weitere andauernde verheerende Umweltkatastrophen, wie die Waldbrände in Australien, zeigen, wird das auch in diesem Jahr weiter nötig sein.

Deswegen laden wir alle zu unserem nächsten Vorbereitungstreffen am Mittwoch, dem 8. Januar, um 17.15 Uhr im Jugendzentrum Che ein.

Wir lassen uns nicht unterkriegen und werden weiterkämpfen – wir freuen uns auf euch!