HRK-Entschließung

Kritik an israelischer Besatzungspolitik soll illegalisiert werden

In einem Brief an den Präsidenten der deutschen Hochschulrektorenkonferenz (HRK), Prof. Dr. Peter-André Alt, protestiert Prof. Norman Paech gegen die jüngste HRK-Entschließung „Kein Platz für Antisemitismus“. Er schreibt (Auszüge):

Von RF-Redaktion