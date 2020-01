Mecklenburg-Vorpommern

Neue Aufbaugruppe der MLPD in Waren gegründet

Noch vor Weihnachten konnte in Waren an der Müritz eine neue Aufbaugruppe gegründet werden. Dies ist ein wichtiger Schritt im Parteiaufbau in Mecklenburg-Vorpommern.

Korrespondenz aus Waren