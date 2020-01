Düsseldorf

Neujahrsempfang der MLPD in Nordrhein-Westfalen

Der MLPD-Landesverband NRW und der MLPD-Kreisverband Düsseldorf laden herzlich alle Genossinnen und Genossen, Freunde, Nachbarn, Bündnispartner, Gewerkschafter und Jugendliche zum Neujahrsempfang in der Geschäftsstelle Düsseldorf, Friedrich-Ebert-Str. 3, 40210 Düsseldorf, am Freitag, 24. Januar ab 18 Uhr ein. In der Einladung schreiben sie:

Von MLPD-Landesleitung NRW