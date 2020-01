Rebellisches Musikfestival durchgesetzt!

Der Verein Rebellisches Musikfestival e.V. gibt in einer aktuellen Presseerklärung bekannt: Nach Protesten und einer Verhandlung mit einem Verwaltungsrichter in Gelsenkirchen erklärte der Rechtsanwalt der Revierpark Ruhr GmbH, dass der Vertrag für das Rebellische Musikfestival 2020 jetzt von der Geschäftsführung unterschrieben werde. Er sieht unter anderem vor: Keinerlei politische Zensur/Kontrolle/Auflagen! Das Festival findet vom 21. Mai („Himmelfahrt“) bis zum 23. Mai im Nienhauser Park in Gelsenkirchen statt. Es wurde von Pfingsten auf diesen Termin vorverlegt, weil im Gegenzug das Freibad im Nienhauser Park erst nach dem Festival eröffnet wird und die Festival-Besucherinnnen und -besucher so alle Anlagen des Freibads uneingeschränkt nutzen können. Vielen Dank an alle Unterstützerinnen und Unterstützer!