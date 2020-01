Türkei

Erdogans Träume vom "Global Player" auf dem Automarkt

Medienwirksam präsentierte der faschistische türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am 27. Dezember in einer pompösen Live-Show in staatlich gelenkten Sendern seinen Zukunftsplan: den Bau eines „rein“ türkischen Elektroautos.

Von sb