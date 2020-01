Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Gedenken

In Vietnam wird am 25. Januar das Neujahrsfest gefeiert. Es ist üblich, dass dazu von den Betrieben ein dreizehntes Monatsgehalt gezahlt wird - andernfalls wird gestreikt. Dieses Jahr gab es bereits vergangene Woche Streiks in der Schuhfabrik Bei Sheng in Thanh Thuy, und am 4. Januar streikten rund 1000 Arbeiterinnen in der Schuhfabrik Ever Great International in Gia Vien. Das Unternehmen will nur einen halben Monatslohn bezahlen.