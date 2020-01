Gera

Erfolgreiche Gründung einer MLPD-Ortsgruppe

Als Ergebnis der Offensive der Partei in Verbindung mit der Landtagswahl in Thüringen, konnte jetzt auch in Gera, eine Ortsgruppe der MLPD gegründet werden. Bereits während der Wahlkampagne wurde eine Gruppe des Jugendverbands REBELL gegründet.

Korrespondenz aus Berlin