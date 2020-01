Noch drei Tage bis zum Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Wochenende

Traditionell ist das Gedenken an die drei Revolutionäre in Berlin der Beginn des politischen Jahres. 2020 findet es am 11. und 12. Januar statt.

Programm

"Wir freuen uns auf eine tolle Stadtführung zu den Lehren aus dem erfolgreichen Kampf der Roten Ruhrarmee gegen den Kapp-Putsch 1920. Aufgrund einer akut faschistischen Tendenz ist es besonders wichtig, aus der erfolgreichen proletarischen Einheitsfront damals zu lernen. Treffpunkt für die Stadtführung ist am 11. Januar um 14.30 Uhr am Kanzleramt in Berlin, Wiese vor dem Haupteingang.

Veranstaltung 'Gib Antikommunismus keine Chance'

Um 18.30 Uhr ist Einlass zu unserer Veranstaltung 'Gib Antikommunismus keine Chance' am Vorabend der revolutionären Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Demonstration in Berlin. Sie findet statt am: 11. Januar 2020! Einlass ist um 18.30 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr! Es erwartet euch ein tolles Programm mit internationalen Gästen, den Bands Los Pueblos und Gehörwäsche, Reden, leckerem Essen und Getränken, Einstimmen auf die LLL-Demonstration am Sonntag, Kultur und vielem mehr. Die Veranstaltung findet in den Räumen der 'Nostalgie Festsäle' Askanierring 93 – Ecke Streitstraße, 13585 Berlin statt. Eintritt: 2,50 Euro/4 Euro.

Demonstration

Am Sonntag, den 12. Januar 2019, startet um 10 Uhr die Demonstration am Frankfurter Tor. Am Gedenkfriedhof machen wir dann um ca. 12.30 Uhr unsere Abschlusskundgebung. Um 14 Uhr fahren die Busse zurück.

Gib Antikommunismus keine Chance – Rebellion ist gerechtfertigt!"

