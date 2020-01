Teure regionale Wetterkatastrophen

Am 11. und 12. Januar findet das große Lenin-Liebknecht Luxemburg-Gedenken 2020 in Berlin statt. Mittendri:n auch die MLPD, der Jugendverband REBELL und das Internationalistische Bündnis. Samstagabend, 18.30 Uhr, ist Einlass zur Veranstaltung "Gib Antikommunismus keine Chance" des Jugendverbands REBELL. Beginn ist um 19.30 Uhr! Ein Programm, internationale Gäste, die Bands Los Pueblos und Gehörwäsche, Reden, leckeres Essen und Getränke etc. erwarten die Gäste. Veranstaltungsort sind die Räume der 'Nostalgie Festsäle' Askanierring 93 – Ecke Streitstraße, 13585 Berlin. Eintritt: 2,50 Euro/4 Euro. Am Sonntag, den 12. Januar 2019, startet um 10 Uhr die LLL-Demonstration am Frankfurter Tor.