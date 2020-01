Pressemitteilung von AUF Gelsenkirchen

Tödliche Schüsse: „Die Fakten müssen auf den Tisch“

Am Sonntagabend, 5. Januar, ist ein 37-Jähriger in Gelsenkirchen vor der Polizeiwache-Süd am Wildenbruchplatz durch Schüsse eines Polizisten getötet worden. Daraus wird in einigen Medien und aus der bürgerlichen und faschistoiden Politik heraus versucht, eine Terrorhysterie zu schüren - jenseits der Faktenlage. Dazu schreibt Jan Specht, Stadtverordneter für das überparteiliche Kommunalwahlbündnis AUF Gelsenkirchen:

Von AUF Gelsenkirchen