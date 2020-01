„Kommt zur Veranstaltung: ‚Rebellion ist gerechtfertigt – Gib Antikommunismus keine Chance!‘ am Vorabend der revolutionären Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Demonstration in Berlin.

Sie findet statt am:

11. Januar 2020! Einlass ist um 18.30 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr! Es erwartet euch ein tolles Programm mit internationalen Gästen, den Bands Los Pueblos und Gehörwäsche, Reden, leckerem Essen und Getränken, Einstimmen auf die LLL-Demonstration am Sonntag, Kultur und vielem mehr

Veranstaltungsort und Eintrittspreise

Die Veranstaltung findet in den Räumen der „Nostalgie Festsäle“ Askanierring 93 – Ecke Streitstraße, 13585 Berlin statt. Eintritt: 2,50 Euro/4 Euro."

Hier gibt es alle Infos zum LLL-Wochenende! Unter anderem zu einer Stadtführung am Samstag und natürlich zur Teilnahme an der LLL-Demonstration am Sonntag.