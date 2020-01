Großbritannien

Ärzte: "Wikileaks-Gründer in Lebensgefahr"

Der Gründer der Aufklärungsplattform „Wikileaks“, Julian Assange, wurde am 11. April 2019 von der britischen Polizei in der Botschaft Ecuadors festgenommen. Der Verhaftung vorausgegangen war die Aberkennung des politischen Asyls für Assange und die Aberkennung der ecuadorianischen Staatsbürgerschaft durch den Präsidenten des Landes, Lenin Moreno. Infolge hatte der ecuadorianische Botschafter die Polizei aufgefordert, Assange aus der Botschaft zu entfernen. Seitdem sitzt er in Großbritanien in Haft. Er soll in die USA abgeschoben werden, wo ihm wegen seiner Enthüllungen bis zu 175 Jahren Haft drohen.

