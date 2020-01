Zwei Prozesse gegen Kündigungen von kämpferischen Kollegen

Am Montag, 13. Januar, findet die Fortsetzung des Prozesses von Mesut Dikme gegen seine fristlose Kündigung durch Daimler statt. Er wird von einem Solidaritätskreis unterstützt, weil hier die Existenz einer sechsköpfigen Arbeiterfamilie auf dem Spiel steht. Und weil mit dem Rausschmiss eines klassenkämpferischen Arbeiters alle Kollegen eingeschüchtert, und vom Kampf gegen den verschärften Kurs von Daimler abgehalten werden sollen.

Beim ersten Prozesstermin haben Mesut und sein Anwalt die Anschuldigung von Daimler und des von Daimler benannten Zeugen erschüttert, Mesut sei gegen einen Systemführer mehrfach tätlich geworden. (Siehe Rote Fahne News!) Es ist deshalb wichtig, dass auch am 13. Januar wieder viele Kolleginnen, Kollegen und Freunde Mesut beim Arbeitsgericht den Rücken stärken. Treffpunkt: 13.30 Uhr vor dem Gericht in der Johannesstraße 86.

Am Dienstag, 14. Januar, um 9.15 Uhr, findet der Prozess von Gerald D. vor dem Landesarbeitsgericht statt. Er ist Elektronikentwickler in einem mittelständischen Betrieb, der ihn 2012 „wegen ungenügender Arbeitsleistung“ gekündigt hatte. Nach gewonnenen Prozessen musste die Firma Gerald nach drei Jahren wieder einstellen. Er wurde jedoch nicht mehr in seinem Beruf beschäftigt und musste in einer ehemaligen Produktionshalle, mit altem PC arbeiten. Ende 2017 wurde ihm erneut gekündigt, weil er sich aus beruflichen Gründen einen Internetanschluss organisiert hatte, was ihm von der Firma verwehrt wurde. Seitdem kämpft er vor den Gerichten um die Wiedereinstellung entsprechend seiner Berufsqualifikation. Er würde sich über eine breitere Unterstützung beim Prozess freuen.