2. IAC: Jetzt anmelden im Endspurt in der Vorbereitung!

Rote Fahne News dokumentiert Auszüge.

"Mit Spannung blicken wir auf die 2. Internationale Automobilarbeiterkonferenz (2.IAC), zu der in sechs Wochen vom 19. bis 23. Februar 2020 in der Stadthalle von Vereeniging (80 km südlich von Johannesburg) Delegationen und Gäste aus vielen Ländern der Welt erwartet werden. Kommt zur 2. IAC! Beteiligt euch aktiv an der Vorbereitung und übernehmt mit Verantwortung in der Durchführung! Die Internationale Automobilarbeiterkoordinierung (ICOG) ruft auf, offensiv Teilnehmer aus noch mehr Ländern zu gewinnen. Wir bitten, die verbindlichen Anmeldungen zügig an die ICOG zu schicken: mail to contact@iawc.info. Das Anmeldeformular sowie weitere Informationen zur 2.IAC stehen zum Download auf der Homepage www.automotiveworkers.org bereit ...

Der Entwurf für ein internationales Kampfprogramm ist auf der Homepage in fünf Sprachen zu finden. Bis 15. Januar konnten Anträge von Delegationen dazu eingereicht werden. Der dann überarbeitete Entwurf geht den Teilnehmerinnen und Teilnehmern am 1. Februar zu. Am zweiten Tag der 2. IAC widmen wir uns der Vorstellung und Diskussion von Länderberichten. Wir bitten die Delegationen aus allen Ländern, zügig ihre fünfminütigen Länderberichte, möglichst als Powerpoint-Präsentation, in jedem Fall in Englisch zu schicken ...

In Südafrika sind zahlreiche Kollegen zusammen mit internationalen Helfern aktiv in der breiten Mobilisierung und der ganzen organisatorischen Vorbereitung der 2. IAC. Mit der Stadthalle in Vereeniging haben wir einen geeigneten Veranstaltungsort in einem bedeutenden Industriezentrum gebucht.

Auf zu einer erfolgreichen 2. Internationalen Automobilarbeiterkonferenz!

Der 10. Infobrief und viele wichtige Informationen sind auf www.automotiveworkers.org zu finden.