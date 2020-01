Vereeniging

Brigadistin solidarisch mit Scaw-Metals-Kollegen

Die zirka 250 Beschäftigten der Firma Scaw Metals in Vereeniging stellen schwere Ketten für Häfen und Industrieanlagen her. Gegen massive Angriffe auf ihren Tarifvertrtag wehren sie sich und bitten um Solidarität der Arbeiterklasse in Deutschland.

Solidaritätserklärung