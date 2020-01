Bundestag stimmt für Zustimmungslösung

Für Siemens-Chef Joe Kaeser wäre im Falle der Kündigung des Vertrags über die Beteiligung am Bau der Kohle-Förderanlagen in Australien der mögliche Verlust von knapp 20 Millionen Euro Peanuts. Viel schwerer wiegt für ihn, „für die Kunden kein verlässlicher Partner zu sein“. Seine Kunden sind die führenden internationalen Monopole. Auf dem Weltwirtschaftsform 2018 in Davos erklärte Kaeser: „Wir haben 56.000 Leute, die in den USA arbeiten. Herzlichen Glückwunsch zu ihrer Steuerreform. Weil Sie so erfolgreich waren mit der Steuerreform, haben wir uns entschlossen, unsere nächste Generation von Gasturbinen in den USA zu entwickeln.“