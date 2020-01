Demonstration gegen arbeiterfeindliche Gesetze

Das „Aktionsbündnis gegen Mietenwahnsinn und Verdrängung“, ein bundesweiter Zusammenschluss von Mieterinitiativen, ruft dazu auf, sich am 28. März 2020, in vielen deutschen Städten am internationalen „Housing Action Day“ zu beteiligen. Unter dem Motto „Wohnen für Menschen statt für Profite!“ werden in ganz Europa Initiativen und Gruppen gegen steigende Mieten, Verdrängungsprozesse und Zwangsräumungen auf die Straße gehen. In vielen deutschen Städten, darunter Berlin, Leipzig, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München und Stuttgart, hat die Vorbereitung des Aktionstags begonnen.