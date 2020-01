Filmabend: „Der Mann von der Cap Arcona“

Am 3. Mai 1945, wenige Tage vor Kriegsende, wird die in der Lübecker Bucht liegende „Cap Arcona“ mit mehreren Tausend KZ-Häftlingen an Bord von alliierten Flugzeugen beschossen und versenkt.

Unter den wenigen Hundert Überlebenden ist auch Erwin Geschonneck, der später gefeierte DDR-Schauspieler. Der Film erzählt die Geschichte der Tragödie mit Geschonneck in der Hauptrolle.

Wann und wo?

Die Vorstellung beginnt um 19 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) im FLAKS, Alsenstraße 33 in Hamburg-Altona. Eintritt gegen Spende zur Finanzierung des Abends.