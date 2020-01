Die Kaffeesatzleserei der bürgerlichen Ökonomen

Kurz vor Silvester entpuppte sich Dieter Nuhr als frenetischer Anhänger der bürgerlichen Wirtschaftswissenschaft. Sein Jahresrückblick sang das Loblied auf die „Wirtschaftswissenschaft“. Diese würde warnen, dass die Forderungen der Umweltbewegung doch glatt „die Weltwirtschaft in eine Krise“ stürzten, die „Milliarden Menschen … in Armut“ werfe. Peinlich nur für Herrn Nuhr, dass im heutigen Imperialismus längst Hunderte Millionen Menschen in Armut leben und auch längst schon wieder eine neue Weltwirtschafts- und Finanzkrise eingeleitet wurde. Nuhrs vielgerühmte bürgerliche Wirtschaftswissenschaft hat es wohl noch nicht gemerkt …

Blickt man in die Zeitungen und Nachrichtensendungen, scheint unter den bürgerlichen Ökonomen die Verwirrung zudem komplett zu sein. Am 19. Dezember behauptete Ifo-„Experte“ Klaus Wohlrabe, dass die Industrie dabei sei, sich aus einer „Rezession“ „zu befreien“. Das war eine wichtige vorweihnachtliche Botschaft der Konzerne und ihrer Regierung an die Massen: sie sollten sich bloß keine Sorgen machen.