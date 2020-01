Hamburg

Demonstration und Kundgebung gegen den AfD-Landesparteitag

Am Freitag, den 10. Januar, demonstrierten 900 Menschen in Hamburg gegen den Landesparteitag der AfD. Dieser fand ausgerechnet in der Berufsschule für Medien und Kommunikation statt, in der viele Flüchtlinge ihren Schulabschluss machen.

Korrespondenz