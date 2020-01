Faschisten bedrohen Stammtisch der MLPD

An jedem zweiten Montag im Monat treffen sich in diesem Lokal Nachbarinnen, Nachbarn, Freundinnen und Freunde der MLPD zum monatlichen Stammtisch. Dies sollte offensichtlich verhindert werden, wozu sich die faschistische Gruppe in dieser Masse und bedrohlich vor der Tür aufbaute. Der Wirt ließ sie nicht ins Lokal. Gleichzeitig hatte er Angst vor einer Eskalation und sagte, dass der Stammtisch heute nicht stattfinden kann und wir bitte keine Flyer verteilen sollen. So etwas hat es hier bisher noch nicht gegeben!

Klar war für alle, dass wir uns jetzt erst recht treffen müssen. Ein neuer Raum in einem arabischen Imbiss wurde schnell gefunden und alle, von denen wir wussten, dass sie eventuell kommen wollen, wurden informiert. Ein Lob an Alle, die es in die Hand genommen haben. Wir waren natürlich aufgewühlt und aufgeregt.

Jemand hat bei der Polizei angerufen. Die sagten, sie kämen nicht, es sei ja nichts passiert! Muss einer erst zusammengeschlagen werden, damit sie sich bemüßigt sehen, zu erscheinen? Das hat uns alle empört. Wir klärten, wie wir ein Infoblatt zu dem Vorfall machen - für unseren Infostand am Samstag und wie der Stand verstärkt wird.

Die Stimmung wurde immer besser und wir wurden ruhiger. Die anfängliche große Aufregung wich einer selbstbewussten, kämpferischen Stimmung. Es wurde klar was zu tun ist, und dass wir das gemeinsam mit den anderen Genossinnen und Genossen, Antifaschistinnen und Antifaschisten schaffen. Hinterher sagten mehrere, „das war der beste Stammtisch, den wir bisher hatten!“.