Faschistischer Staat nimmt drei Aramäer in U-Haft

Der syrisch-orthodoxe Mönch Sefer (Aho) Bileçen, Abt des Klosters St. Jakob in Badebe, der Dorfvorsteher Yusuf Yar und der Dorfbewohner von Sederi/Ücyol, Musa Tastekin, befinden sich seitdem in Mardin in Untersuchungshaft, nachdem sie vorher in der Militärstation (Karakol) von Ückoy/Arkah vernommen wurden. Den Verhafteten wird die Unterstützung einer verbotenen und als terroristisch eingestuften Organisation vorgeworfen.

Die Dorfbewohner von Arkah/Ückoy unter der Leitung von Yusuf Sasmaz haben sich in Mardin bei der Wache um ihren Dorfvorsteher, Mönch und Landsmann informieren wollen. Sie bekamen weder Auskunft, noch gestattete man einen Anwalt an deren Seite.

In einer schriftlichen Stellungnahme vom Volksrat der Aramäer aus der Türkei heißt es dazu: „Der faschistische türkische Staat geht bewusst gegen aktive Aramäer vor, um so eine Welle der Einschüchterung innerhalb des aramäischen Volkes auszulösen. Diese faschistischen Methoden der Türkei … dienen ausschließlich dazu, linke als auch intellektuelle Aramäer daran zu hindern, politisch aktiv für das aramäische Volk und seine Menschenrechte zu kämpfen. (Anm. d. Red.: Dazu gehören: die Entführung der Revolutionäre-Suryoye-(Aramäer)-Aktivistin Dallala am Istanbuler Flughafen, die Verfolgung des Aktivisten des Volksrats der Aramäer und Theologen Sami „Grigo“ Baydar aus Deutschland, dass Verbot der sozialen Medien des Volksrats der Aramäer in der Türkei etc.).

Der Volksrat der Aramäer startet mit der Facebook-Seite „Free Dayroyo Aho“ eine internationale Solidaritätskampagne für die Freilassung der inhaftierten Aramäer! Wir fordern eine sofortige Freilassung aller politisch iInhaftierten Aramäer und Revolutionäre in der Türkei!"