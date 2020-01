Zum Tod von Jan Fedder

„Fertig is Fertig, wenn ich sag is Fertig“

„Fertig is Fertig, wenn ich sag is Fertig“, so überschrieb seine Frau Marion die Traueranzeige für ihren Mann Jan Fedder. Treffender können auch viele Worte seine Lebenshaltung nicht ausdrücken.

Korrespondenz aus Hamburg